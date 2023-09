Adio păcănele în oraș: Senatul a votat proiectul de lege privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc Senatul a votat marti, proiectul de lege semnat de 88 de parlamentari PSD si vizeaza modificarea OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, care prevede ca aceste sali pot fi amplasate la cel mult 50 m de limita teritoriala a orasului/municipiului ori comunei, inclusiv a municipiului Bucuresti. In plus, licenta de organizare a jocurilor de noroc se acorda in functie de numarul de locuitori, dovedit prin adeverinta eliberata de autoritatea administratiei publice locale, astfel incat sa existe cel mult un punct de lucru la 20.000 de locuitori. Potrivit proiectului, licenta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

