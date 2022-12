Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a hotarat ca operatorii aerieni pot asigura tehnologie 5G la bordul avioanelor, alaturi de date mobile la viteze mai mici, scrie BBC . Acest lucru ar putea insemna ca pasagerii nu vor mai fi obligați sa iși puna telefonul pe modul avion, deși detaliile despre modul in care va fi implementat…

- Comisia Europeana va anunta in zilele urmatoare noi reguli care vizeaza industria de ambalaje, de la capsulele de cafea si pana la sticlele din plastic de folosinta unica, in incercarea de a reduce cantitatea de deseuri generata, transmite Bloomberg. Noile reglementari sunt destinate cresterii sustenabilitatii…

- In Uniunea Europeana, companiile aeriene au acum posibilitatea sa instaleze noua tehnologie 5G in avioane, pentru ca pasagerii sa poata utiliza dispozitivele inteligente. Comisia Europeana vrea sa deschida frecvențele 5G pentru wifi și in automobile, autobuze și alte mijloace de transport.

- Sectorul aerian a fost unul dintre cele mai afectate de pandemie, activitatea fiind in totalitate suspendata pentru anumite perioade de timp, iar biletele de avion ar putea deveni mai scumpe, din cauza lipsei capacitatii de rafinare si a situatiei financiare a companiilor aeriene, arata o analiza…

- ”Biletele de avion ar putea deveni mai scumpe, din cauza lipsei capacitatii de rafinare si a situatiei financiare a companiilor aeriene. Totusi, cererea puternica determina cateva dintre cele mai importante companii aeriene europene sa emita o perspectiva financiara optimista pentru tot anul 2023, pe…

- Incepand cu 1 octombrie, in Germania intra in vigoare reguli noi anti-Coronavirus. Astfel, la nivel național, in trenurile pe distanța lunga se aplica reguli mai severe. In schimb, in avion masca nu mai este obligatorie. Pana acum in trenurile și autobuzele pe rute naționale era suficienta purtarea…

- Europenii ar putea cere mai ușor despagubiri echitabile atunci cand roboții, dronele sau alte sisteme de Inteligența Artificiala (IA) cauzeaza daune, dar și atunci cand producatorii nu reușesc sa remedieze vulnerabilitațile in materie de securitate cibernetica, potrivit unor noi propuneri de Directive…