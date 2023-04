Adio mașini cu ardere internă: ULTIMATUMUL dat de Consiliul UE către producătorii auto Oficialii Uniunii Europene au semnat un acord care pune capat efectiv vanzarii majoritatii motoarelor noi cu combustie incepand cu anul 2035, dupa ce Germania a primit prevederi privind modul in care anumite vehicule de lux ar putea beneficia de o scutire in viitor, daca vor functiona numai cu combustibili electronici, conform Bloomberg. Ministrii energiei din cele 27 de state membre ale blocului comunitar au adoptat oficial marti normele care vor impune producatorilor de automobile sa reduca emisiile de CO2 la zero in urmatorii 12 ani. Germania a renuntat sa se mai opuna acestor planuri in weekend,… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

Sursa articol si foto: bzc.ro

