Consilierii municipali au aprobat, in ședința de marți dupa-amiaza, modificarea Anexei 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 141/24.04.2007 privind reabilitarea termica a blocurilor de locuințe cu regim de inalțime pana la P+ 9 E realizate dupa proiecte tip, prin transformarea acoperișurilor tip terasa in acoperișuri inclinate, cu amenajarea de poduri neincalzite sau mansardare la blocurile […] Articolul Adio mansarde in blocurile vechi la Timișoara? Primaria va da autorizație doar cu lifturi și locuri de parcare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .