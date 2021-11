Stiri pe aceeasi tema

- Trupul Maestrului Petre Sbarcea a fost depus marți, 2 noiembrie, pe scena Operei Naționale din Cluj-Napoca, unde apropiații, colaboratorii și toți cei care l-au iubit și-au luat ramas bun de la marele dirijor. ”Azi a fost ziua desparțirii de Maestrul Petre Sbarcea. Momentul solemn a reunit la capataiul…

- Preasfintitul Vasile Somesanul, fost episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului si Clujului, a fost inmormantat la Cluj, cu onoruri militare.La ceremonie au participat peste 2000 de oameni. Sicriul a fost depus in cripta Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.Slujba religioasa a fost condusa…

- Un barbat aflat la volanul unei autoutilitare cu platforma a fost surprins marți conducand sub influența alcoolului in trafic, pe o strada din centrul municipiului Cluj-Napoca. La un pas sa provoace un accident cu un troleibuz, omul a fost oprit de cațiva șoferi care au chemat polițiștii. In urma testarii…

- Florin Citu a castigat sambata mandatul de presedinte al Partidului National Liberal. Florin Citu a obtinut 2.878 de voturi "pentru" din partea delegatilor la Congresul PNL, iar Ludovic Orban - 1.898 de voturi "pentru". Pe scena Congresului, in cuvantul sau de adio, Orban a anunțat…

- Doi dansatori s-au trezit pe pamant, dupa ce o parte din scena s-a prabușit in timpul unui spectacol organizat pe 8 septembrie, de Sfanta Maria Mica in satul Valeni, județul Maramureș, informeaza Antena 3 . Artiștii erau in plin dans in momentul in care una dintre scandurile pe care era montata scena…

- Mai sunt 21 de zile pana se deschid porțile celui mai așteptat festival de muzica din Europa in 2021, UNTOLD. Organizatorii au pregatit surprize și experiențe unice pentru cea de-a șasea ediție, care va avea loc intre 9 și 12 septembrie la Cluj-Napoca. Peste 200 de DJ-i, artiști și trupe de renume internațional…

- Un fum negru și gros s-a ridicat joi seara deasupra unei zone industriale de la intrarea in Cluj-Napoca dinspre Gherla, pe Bd. Muncii. Apelul la 112 a venit la cateva minute dupa ora 20. In hala respectiva erau depozitate produse alimentare, bidoane, vopsea, un stivuitor și cateva butelii de gaz. Au…

- Razvan Chereches, profesor la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, sustine ca Romania se va confrunta cu o crestere a numarului de cazuri in perioada urmatoare si ca de la mijlocul lunii septembrie, odata cu inceperea scolilor, vor fi mai mult de 2.000 de cazuri zilnice, iar valul patru care…