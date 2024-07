Stiri pe aceeasi tema

- In timpul verii, cand multe stațiuni de pe litoralul romanesc sunt aglomerate de turiști, una dintre cele mai populare este aproape nepopulata. In ultimele sezoane, tot mai mulți romani au inceput sa o ocoleasca, iar acum este doar o stațiune de trecere. Stațiunea de pe litoralul romanesc unde turiștii…

- De aproape o saptamana, abia daca se mai poate intra in mare, in stațiunile Mamaia și Navodari. Tone de alge au fost aduse la mal de valuri și de curenți.Deși turiștii se plang de aspectul marii dar și de mirosul algelor de la mal, specialiștii susțin ca acestea nu sunt periculoase. Cea mai periculoasa…

- Sezonul turistic estival a avut un inceput bun, avand in vedere ca pe luna iunie aveam aproape un milion de turisti inregistrati, potrivit datelor preliminare, a declarat duminica ministrul interimar al Turismului din Bulgaria, Evtim Miloshev, pentru postul public de televiziune. Evtim Miloshev a precizat…

- Familia Movileanu, care controleaza mai multe complexuri hoteliere din stațiunea Venus, va incepe in toamna acestui an construcția celui mai mare parc de distracții de pe litoralul din Romania, parc ce va fi amplasat in stațiunea Neptun.

- Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) anunta lansarea programului social „Litoralul pentru toti”, care se va desfasura intre 31 mai si 20 iunie. Turistii se pot caza in hotelurile de 2, 3 si 4 stele din statiunile de pe litoralul romanesc, la tarife incepand de la 35 de lei pe noapte de…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au anuntat ca pompierii au fost solicitati sa intervina la o persoana inecata in Marea Neagra, in zona din fata Hotelului Sulina din Mamaia. La fata locului s-au deplasat o autospeciala cu apa si spuma, o ambarcatiune RIB si un echipaj…