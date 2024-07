Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO 30% dintre funcționarii publici din Romania vor ieși la pensie in urmatorii trei ani. O parte din munca lor, preluata de AI Aproximativ 30% din funcționarii publici din Romania vor ieși la pensie in urmatorii trei ani, iar munca lor, in mare parte, va fi preluata de Inteligența Artificiala, a…

- Aplicatia dezvoltata la Ministerul Muncii care poate oferi salariatilor date privitoare la pensii urmeaza sa fie utilizabila la inceputul anului viitor, a declarat, miercuri, ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria. Aplicatia urmeaza sa ofere informatii privitoare…

- De la 1 iulie, suma care trebuie platita la cumpararea vechimii in munca va crește din cauza majorarii salariului minim pe economie. Astfel, pentru contractele semnate dupa aceasta data, suma care va trebui platita va ajunge la 925 de lei pe luna. Concret, de la data de 1 iulie cand salariul minim pe…

- La Galeria Naționala mAiGreece, Ministrul Turismului, Olga Kefalogianni, și ministrul Digitalizarii, Dimitris Papastergiou, au prezentat luni noua aplicație digitala pentru turismul grecesc, potrivit Kathimerini mAiGreece este o aplicație digitala care utilizeaza inteligența artificiala pentru a oferi…

- Site-urile web ale 1.000 de Primarii si Consilii judetene vor fi adaptate sau reconstruite pe un format standardizat national, in baza unui program coordonat de Ministerul Cercetarii, Dezvoltarii si Digitalizarii aprobat, joi, de Guvern, care prevede alocarea pentru acest an a 50 de milioane de lei,…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a anunțat joi ca peste 99% din dosarele de pensii s-au digitalizat, iar dupa ce va fi finalizat procesul cetatenii vor putea vedea de pe telefon, tableta, laptop sau orice alt dispozitiv electronic cat au contribuit la sistemul de pensii,…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, propune includerea cardului de sanatate in aplicatia unica a statului roman, astfel incat sa poata fi accesat de pe telefon de catre pacienti si medici. „Ceea ce ma intereseaza pe mine foarte mult este ca in aplicatia unica a statului, pe…