- Premierul Florin Cițu a scris pe Facebook faptul ca restricțiile de circulație decise aseara vor intra in vigoare cu intarziere. Acesta spune ca, din cauza faptului ca Hotararea de Guvern nu a fost inca publicata in Monitorul Oficial, aplicarea acestora va incepe de duminica, 28 martie. „Precizari referitoare…

- Premierul Florin Citu, secretarul de stat Raed Arafat si ministrii Sanatatii, Vlad Voiculescu, Educatiei, Sorin Cimpeanu, si Afacerilor Interne, Lucian Bode au susținut o conferința de presa dupa sedinta de Guvern in care s-au decis noile restrictii COVID-19. Secretarul Raed Arafat a facut urmatoarele…

- Maine dimineața se va intruni Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența. Noi masuri restrictive vor fi puse in aplicare in București de maine seara, anunța prefectul Alin Stoica. Deși nu a vrut sa dea prea multe detalii legate de restricțiile ce vor fi aplicate, prefectul a anunțat ca orarul magazinelor…

- Naomi Osaka a caștigat Australian Open in fața lui Jennifer Brady. Japoneza a caștigat turneul de Grand Slam cu o victorie cu 6-4, 6-3 asupra americancei. Naomi Osaka a cucerit al doilea titlu al carierei la Australian Open. Dupa victoria din Rod Laver Arena, din Melbourne, Naomi Osaka, in varsta de…

- Walt Disney a lansat trailerul oficial al mult asteptatei productii „Cruella”, in care rolul principal este ocupat de Emma Stone. Filmul ilustreaza povestea de viata a Cruellei De Vil, transformarile prin care aceasta a trecut de-a lungul timpului, dar si motivele care au facut-o sa-si arate latura…

- Olimpiadele școlare se reiau de anul viitor. Așa arata calendarul pentru anul școlar 2021-2022, publicat in Monitorul Oficial. Etapele naționale se vor organiza, probabil, in perioada stabilita pentru „Școala Altfel”. Anul viitor, acest program are pentru prima data in cinci ani o perioada de desfașurare…

- Bad Bunny și Rosalia sunt intotdeauna o combinație pe care vrei sa o asculți, indiferent de gusturile pe care le ai in materie de muzica. Cei doi artiști au lansat de Valentine’s Day, pe 14 februarie, iar piesa suna exaaact așa cum ar trebui. Rosalia este una din artistele care impresioneaza din ce…

- Cristina Ich și Alina Ceușan se afla in mijlocul unui scandal pe internet, dupa ce acestea s-au sarutat intr-un shooting pentru o noua colecție de haine. Daca unii le-au laudat pe cele doua pentru curaj, interpretand gestul lor ca o suținere pentru comunitatea LGBT, alții nu au fost de aceeași parere.…