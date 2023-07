Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, presedintele Senatului, Nicolae-Ionel Ciuca, secretarul general, vicepresedintele Camerei Deputatilor, Lucian Bode, prim-vicepresedintii PNL, ministri si secretari de stat ai PNL, au luni dimineata, de la ora 8.00, sedinta de coordonare a activitatii politice si guvernamentale, practica…

- Legea pentru eliminarea pensiilor speciale a fost votata, luni, 26 iunie, de plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului cu 382 voturi pentru si 3 abtineri, iar 3 parlamentari nu au votat, a informat Agerpres.UPDATE ora 14.45: Legea care prevede eliminarea pensiilor speciale ale senatorilor…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, luni, in sedinta comuna, in prezenta premierului Marcel Ciolacu, avand pe ordinea de zi eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Inaintea plenului, se vor reuni in sedinte structurile de conducere ale PNL si PSD, informeaza news.ro.Sedinta comuna…

- Sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului este programata la ora 14.00.Pe ordinea de zi se afla propunerea legislativa pentru abrogarea Capitolului XI din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor (Pl-x 411/2023; L 382/2023), care se dezbate in procedura de urgenta.”Dorim…

- La reuniune a participat Nicolae Ciuca, secretarul general Lucian Bode, precum și prim-vicepreședinții PNL.Ședința a fost organizata in contextul primelor disensiuni la nivelul noului guvern, investit de doar patru zile. Liberalii il acuza pe premierul Marcel Ciolacu ca refuza numirea lui Mircea Abrudean…

- Guvernul va adopta joi, prin ordonanta de urgenta, cresterea salariilor prevazute in legea 153/2017 cu 1.000 lei brut lunar pentru personalul didactic, reprezentand un avans din cresterea pe grila din viitoarea lege a salarizarii, care se va aplica de la 1 ianuarie 2024, se arata intr-un comunicat al…

- Guvernul a anunttat declaratii de presa ale prim-ministrului Nicolae-Ionel Ciuca, presedintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si vicepremierului Kelemen Hunor. Declaratiile sunt facute in contextul in care vineri este aateptat un anunt al premierului Ciuca referitor la depunerea mandatului, pentru…

- UDMR și-a convocat grupurile parlamentare in ședința inaintea plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, care urmeaza sa numeasca astazi mai multi membri ai conducerii Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, printre care si presedintele institutiei. Subiectul ședinței UDMR…