Adio credite! Majoritatea românilor vor fi respinși de bănci Banca Naționala a Romaniei mai face un pas catre limitarea creditarii pentru persoanele fizice, masura intrata in analiza specialiștilor inca de acum aproape un an, cand piața bancara a inceput sa dea semne de supraincalzire. Un proiect de regulament al BNR propune ca gradul maxim de indatorare, adica raportul dintre veniturile clienților și rata lunara a creditului ce urmeaza sa fie luat, sa fie plafonat, pe un model aplicat inainte de 2007. Aceasta inseamna ca o buna parte a romanilor care astazi se califica pentru a lua un imprumut, vor ramane pe dinafara, dupa adoptarea regulamentului. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 657,5 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de titluri de stat pe 61 de luni, la un randament mediu de 4,80% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Vești proaste pentru romanii care iși doresc ca in urmatoarea perioada sa acceseze credite. Mai exact, Banca Naționala a Romaniei intenționeaza sa plafoneze gradul de indatorare pentru credite, in special pentru cele ipotecare, in lei.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6289 lei/euro, in scadere cu 0,13% fata de nivelul atins vineri, acesta fiind cel mai mic nivel din ianuarie pana in prezent. Totodata, francul elvetian a ajuns la cel mai mic nivel din ianuarie 2015 pana in prezent, conform…

- BTCxChange, cea mai veche platforma de stocare si tranzactionare criptomonede din Romania, a anuntat ca se va inchide, potrivit CoinDesk. Intr-o notificare din data de 22 aprilie, cel mai vechi exchange de criptomonede din Romania le-a transmis clientilor sa isi retraga sau sa isi transfere…

- Lovitura pentru sute de mii de romani, care au decis sa se imprumut la banca. Indicele Robor la 3 luni a crescut la 2,13%, cel mai mare nivel din decembrie 2017, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Stela Recean, șefa Departamentului Conformitate de la Moldova-Agroindbank este noul vicepreședinte al Comitetului de Conducere al acestei instituții financiare. Aceasta dupa ce la finele lunii martie 2018 a fost confirmata de Banca Naționala a Moldovei in funcția de membru al Comitetului de Conducere…

- “Cei care au luat credite in franci elvetieni nu cred ca aveau doar 4 clase si au inteles la ce riscuri s-au expus”, a declarat Ruxandra Avram, sef serviciu in Banca Nationala a Romaniei, potrivit Agerpres.

- Seful misiunii FMI in Romania, Jaewoo Lee, si-a exprimat ingrijorarea privind posibilitatea ca Romania sa se incadreze in deficitul bugetar propus pentru anul acesta sub pragul de 3%, in contextul in care veniturile au fost supraestimate, potrivit acestuia. „Este o diferenta de…