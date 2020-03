Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban se afla in autoizolare, la Vila Lac 1, și va ramane acolo pana la urmatorul teste de coronavirus, cel de-al doilea.Conform ultimelor informații, specialiștii au decis ca cele 14 zile de autoizolare curg din momentul contactului cu persoana infectata, Vergil Chițac, senator PNL,…

- Dupa consultarile cu partidele , desfasurate ieri in sistem de teleconferinta, președintele Klaus Iohannis a susținut, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, in care a anuntat nominalizarea noului premier desemnat. Evidentiind ca „toate abordarile politicienilor au fost consistente, mature și…

- Premierul interimar Ludovic Orban, desemnat, vineri, de Klaus Iohannis pentru funcția de prim-ministru, s-a autoizolat la Vila Lac 1, dupa ce senatorul liberal Vergil Chițac a fost depistat pozitiv cu virusul COVID-19, el participand la ședința de luni a Biroului Politic Național al partidului. Daca…

- Decretul prin care presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe liderul liberal, Ludovic Orban, in calitate de candidat la functia de prim-ministru, pentru a cere votul de incredere al Parlamentului asupra programului si listei noului Guvern, a fost publicat joi in Monitorul Oficial. Presedintele Klaus…

- Victor Ponta a participat, joi, la consultarile convocate de presedintele Klaus Iohannis cu partidele parlamentare, in vederea desemnarii unui nou premier. Liderul Pro Romania a precizat ca a votat motiunea de cenzura impotriva Executivului PNL pentru ca "un guvern care arunca in haos sistemul de…

- Premierul Ludovic Orban a avut o prima reacție dupa ce Cabinetul sau a adoptat 25 de Ordonanțe de Urgența, intr-o ședința maraton la Palatul Victoria, care a durat aproximativ 9 ore. Prim-ministrul a punctat ca OUG-urile date au venit in sprijinul romanilor, și nu au fost date „ca sa ii scape pe pușcariași”.…

- Robert Abela a depus luni dupa-amiaza juramantul in functia prim-ministru al Maltei, preluandu-si mandatul in cadrul unei ceremonii desfasurate la Palatul Marelui Maestru din capitala Valletta, transmite DPA potrivit Agerpers Abela, un avocat in varsta de 42 de ani, a jurat sa respecte Constitutia…