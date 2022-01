Certificatul verde a tot creat divergențe de cand a fost implementat, iar acum, atat OMS cat și o parte din medici spun ca documentul nu are niciun rol in stoparea pandemiei de COVID. Voichița Lazureanu, medic infecționist la spitalul “Victor Babes” din Timisoara, a vorbit despre controversatele certificate verzi. Medicul spune ca acestea nu sunt o solutie pentru stoparea pandemiei. Aceași parere o are și OMS, care recomanda sa se renunte la certificatele COVID pentru deplasari intre tari, in contextul in care acestea nu folsesc la prevenirea raspandirii pandemiei, ci doar creeaza probleme economice…