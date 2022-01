Certificatul verde, documentul care a imparțit lumea in doua, pare sa nu mai fie o urgența, dupa cum spune chiar Alexandru Rafila. Ministrul Sanatații susține ca in acest moment nu mai vede urgența certificatului verde. „Nu este victima politicului certificatului verde. Nu a fost asumat politic. Cel mai neplacut a fost incercarea permanenta a responsabilitații: cine e de vina? Aș vrea sa fac un comentariu: certificatul era utilizat in doua scopuri, uneori complementare. Unul dintre scopuri e de stimulare a campaniei de vaccinare . Al doilea scop e legat de un scop de sanatate publica temporar,…