Adio celebritate! Fosta ASIA Sylvia Sîrbu e profesoară de yoga. Afacerea sa unică, singura aplicație de meditații ghidate din România Sylvia Sirbu a debutat in ASIA, pe vremea cand era cea mai populara formație feminina de la noi, apoi a susținut sute de concerte alaturi de Dj Rynno. Inainte de pandemie solista și-a pregatit o noua direcție profesionala, studiind yoga, o veche pasiune a sa. Artista nu numai ca și-a luat atestatele și profeseaza ca instructor, ci are propria sa afacere, o aplicație de telefon unica de meditații in stravechea forma de exercițiu fizic, aplicație care se gasește in AppStore și Google Play. Platforma online a fost de ajutor multora care, in perioada restricțiilor sanitare, au avut nevoie de astfel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

