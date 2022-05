O firma din București a fost amendata de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu 4.000 de euro, deoarece a instalat camere video in birourile angajaților fara respectarea tuturor normelor GDPR. Conform economica.net, compania Concordia Capital IFN „nu a facut dovada ca scopul invocat in regulamentul sau intern (asigurarea protecției persoanelor, […] The post Adio camere de supraveghere la birou! O firma a fost amendata pentru ca nu a justificat instalarea camerelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…