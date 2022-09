Adio, calorifer electric, din această toamnă! Noile prețuri pe care le platim deja pentru curentul electric transforma confortul minim in lux. Se vor mai putea folosi de aparatele electronice și electrocasnice doar cei cu foarte mulți bani, pentru ca prețurile sunt de patru ori mai mari. Pentru compe Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toamna aduce noi oportunitați de cariera pentru cei care iși doresc sa se alature echipei Kaufland Moldova. Peste 200 de locuri de munca au fost create in cele doua noi magazine Kaufland, care vor fi deschise in Chișinau la finalul anului.

- In premiera dupa decembrie 2020, de cand vaccinurile anti-Covid-19 au fost lansate, exista vaccinuri actualizate care corespund variantelor Omicron aflate in circulație. Noile vaccinuri de rapel vizeaza in mod specific Omicron BA.4 și BA.5, care sunt acum dominante și sunt responsabile pentru majoritatea…

- In vreme ce frunzele multor copaci s-au uscat, spatiile verzi de pe marginea trotuarelor au devenit galbene de uscate ce sunt. Pe unele strazi, acestea au fost reamenajate: gazonul a disparut, fiind inlocuit cu pietris si, din loc in loc, flori. Ar putea fi o strategie de aplicat in tot orasul? Pe…

- In pragul aprobarii studiului de fezabilitate pentru Centura Metropolitana și trimiterea documentației la Guvern, s-au reaprins spiritele intre fostul ministrul al Transporturilor, Catalin Drula, și PNL Cluj.

- Noile descoperiri sugereaza ca ar putea exista o legatura intre pierderea mirosului legata de Covid și afectarea cognitiva, dar experții spun ca sunt necesare mai multe cercetari, potrivit NBC News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ca urmare a secetei și nu numai, Romania ar putea trece printr-o criza la producția de cereale. Asta, inevitabil, ar putea aduce și o noua scumpire a painii. Din cauza ca producția de cereale este cu mult sub așteptari, prețurile aproape ca se vor dubla la paine, din toamna. O franzela va costa 3 lei…

- Ministrul sanatații recomanda vaccinarea anti-COVID in toamna Alexandru Rafila. Foto: Arhiva. Ministrul sanatații Alexandru Rafila ne recomanda sa ne vaccinam anti-COVID cu o noua doza doar în toamna, când va exista un nou tip al serului. El…

- Furnizori de noi tehnologii sunt invitati sa participe la licitatia pentru furnizarea cuptoarelor hibride cu arc electric la Galati. Noua tehnologie are ca scop transformarea si decarbonizarea operatiunilor de productie a otelului pana in 2030.