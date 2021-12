Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din California acuzat ca a atacat poliția in revolta din 6 ianuarie de la Capitoliul american a fugit din Statele Unite, au anunțat vineri procurorii federali, care cred ca acesta s-a refugiat in Belarus, relateaza Reuters . Evan Neumann, in varsta de 49 de ani, a fost inculpat vineri pentru…

- Speranța rezolvarii in mod pașnic al conflictului ucrainean s-a stins, spun separatiștii susținuți de ruși, dupa ce o forțare de negociere a incetarii focului dintre Moscova și Kiev a eșuat. Louisa Naks a transmis Reuters. In primele linii ale conflictului din estul Ucrainei, speranța se estompeaza.…

- Presedintele american Joe Biden le-a dat asigurari omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski si aliatilor Statelor Unite in NATO din Europa de Est impotriva amenintarii unei ofensive militare ruse impotriva Ucrainei, in urma unui summit virtual cu Vladimir Putin, relateaza AFP. Biden si-a reiterat…

- In timp ce președinții Joe Biden și Vladimir Putin discutau despre inmulțirea trupelor militare ruse la granița cu Ucraina, Congresul SUA respingea planurile Casei Albe de a forța sancțiunile impotriva Rusiei. Trecut aproape neobservat, „meciul” Democrați-Republicani a avut drept miza descurajarea Moscovei,…

- Statele Unite isi redeschid luni granitele terestre si aeriene pentru calatorii vaccinati anti-COVID-19, dupa douazeci de luni de restrictii, informeaza AFP. Familii separate, relatiile de afaceri perturbate, ambitii profesionale dejucate. Interdictia de calatorie impusa de presedintele Donald Trump…

- Kremlinul a respins miercuri, 3 noiembrie, criticile formulate cu o zi inainte de catre președintele american Joe Biden cu privire la absența lui Vladimir Putin la summit-ul COP26 din Scoția afirmand ca Rusia lupta „serios” impotriva incalzirii globale. „Nu suntem de acord” cu criticile președintelui…

- Europa a trait umilința dupa umilința din partea Statelor Unite, a presedintelui Donald Trump, dar și din partea președintelui Joe Biden, cel care a promis intarirea relației transatlantice. Se intampla astfel pentru ca Europa nu mai este centrul politic de gravitație al lumii, pentru ca Europa este…

- Un barbat, Donald Craighead, a fost arestat in apropiere de sediul Partidului Democrat, la Washington, iar o maceta si o baioneta se aflau in masina sa, pe care erau desenate svastici si alte simboluri rasiste, a anuntat Politia Congresului american, relateaza AFP. Donald Craighead, in varsta de 44…