Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a aprobat in sedinta de miercuri modificarea si completarea Normei nr. 20/2017 privind asigurarile auto din Romania in ceea ce priveste articolul care reglementeaza dovada incheierii asigurarii RCA in cazul controalelor efectuate de catre autoritatile…

- La articolul 10, punctul 11 se arata ca dovada incheierii asigurarii RCA, in cazul controalelor efectuate de catre autoritatile abilitate o constituie: litera a polita de asigurare RCA si contractul RCA emise de catre asiguratorul RCA, pentru perioada de valabilitate inscrisa, prezentate pe suport hartie…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara anunta ca a modificat si completat Norma nr. 20/2017 privind asigurarile auto din Romania, iar dovada incheierii asigurarii RCA poate fi facuta si in format electronic, informeaza Agerpres. Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a aprobat modificarea…

- Polita RCA in format electronic poate aduce sanctiuni soferilor care nu o prezinta si in format fizic. Cel putin asa sustine marti, 25 august 2020, Politia Romana pe pagina de Facebook. "- Sunt C-tin D. de la Brigada Autostrazi...va rog sa imi prezentati actele dumneavoastra, ale autoturismului…

- Conducatorii auto le-ar putea prezenta agentilor de politie, la un eventual control, si varianta electronica a politei RCA, fara a mai fi necesar sa aiba asupra lor contractul de asigurare obligatorie auto doar in format original, pe suport de hartie. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)…

- "Digitalizarea reprezinta un obiectiv foarte important pentru Autoritatea de Supraveghere Financiara, iar propunerile de modificare a Normei nr. 20/2017 sunt menite sa vina in sprijinul asiguratului RCA, in sensul simplificarii procedurii de verificare a existentei unui contract de asigurare civila…

- ​AURSF a cerut conducerii Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) sa fie de acord cu modificarea urgenta a alin. (11) de la articolul 10 din cadrul Normei RCA nr.20/2017. In baza formularii actuale, multi soferi sunt amendati de reprezentantii Politiei Rutiere atunci cand nu au asupra lor exemplarul…

- ​Un șofer amendat cu 630 de lei de Poliție pentru ca nu a avut asupra lui polița de asigurare auto RCA a scapat de sancțiuni dupa ce s-a adresat instanțelor judecatorești. S-a întâmplat în anul 2017 când Tribunalul din Salaj a decis definitiv ca Poliția a greșit și ca legea nu…