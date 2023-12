Adio, al 13-lea salariu. Bugetarii, invidioși pe primele de Crăciun ale angajaților din sistemul privat In luna decembrie, marea majoritate a angajaților din mediul privat vor avea parte de o prima de Craciun sau de o ”atenție” din partea conducerii, sub forma unui cadou. Nu mai este cazul in sectorul bugetar. Tristețe in sectorul bugetar, dupa legea austeritații Ordonanța austeritații, promulgata in cursul lunii octombrie, a stricat socotelile bugetarilor pentru vacanța de iarna. Astfel, guvernul a decis ca angajații de la stat sa nu mai beneficieze de prime sau bonificații de Craciun, și nici de cel de-al 13-lea salariu. Practic, in luna decembrie, bugetarii vor primii un singur salariu. Masura… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

