- Se anunța a fi o vara efervescenta pentru iubitorii de muzica live! We Love Music Festival, cel mai tare festival al verii 2022 aduce pe scena din Ramnicu Valcea nume sonore din muzica romaneasca și internaționala. Pe scena festivalului va urca, printre alții, Lou Bega, care a facut istorie in muzica…

- In aceasta seara, de la 20.30, Dobrogea și Ardealul sunt regiunile luate la roast de Marmotele vesele și Parșii circumspecți. Glumele, distracția, aventurile și mancare tradiționala sunt laitmotivele ediției cu numarul 3 Romania are Roast. Loredana impreuna cu invitatul sau, Cornel Borza, vor interpreta…

- Daca in urma cu mai mult timp Florin Salam anunța o nunta ca in povești, spectaculoasa, cum nu a mai vazut Romania pana acum, lucrurile s-au cam schimbat, pe ultima suta de metri. Manelistul și Roxana Dobre au intrat live pe rețelele de socializare și au facut un anunț de ultima ora. Iata despre ce…

- Unul dintre cei mai indragiți interpreți de muzica folk din Romania, Emeric Imre, a fost prezent la Turda in randul elevilor de la Colegiul Național ”Mihai Viteazul”, pe care i-a incantat cu muzica... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ovidiu Lipan Țandarica, in varsta de 69 de ani, va deveni bunic pentru a doua oara. Interpretul a vorbit despre relația cu fiul, lui Alexander, care locuiește in Germania. „El este frumos, eu sunt interesant, un barbat care are o alta viziune a vieții, sigur sunt trecut prin multe, am trait multe, am…

- Un artist de muzica populara din Romania a fost nevoit sa devina ingrijitor de cai pentru a-și putea achita ratele la banca. Pandemia i-a dat batai de cap și i-a schimbat viața radical. Gabriel Stoica, caci despre el este vorba, a trebuit sa renunțe la visul lui din cauza pandemiei și sa plece din țara.

- Artista de muzica populara Saveta Bogdan, in varsta de 76 de ani, s-a intors in țara dupa mai bine de trei luni, in care a locuit la fiica ei, in America. Pentru moment, interpreta nu vrea sa se stabileasca in strainatate, așa cum spusese in urma cu ceva timp. Saveta Bogdan a dezvaluit recent, ce pensie…

- Un barbat de 53 de ani, din Marașești, a fost condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare, in urma unui scandal pe care l-a provocat in urma cu aproape 5 ani. Pus pe petrecere la domiciliul sau, barbatul s-a simțit probabil deranjat cand polițiștii din Marașești i-au batut la poarta pentru a-i cere…