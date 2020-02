Adina Valean: Trenurilor le revine un rol cheie, reprezinta un mod cu adevarat sustenabil de transport

Green Day au făcut noul album „mai dansabil”

Green Day au făcut „un super-efort” pentru ca noul lor album, ‘Father Of All Motherf***ers’, să fie „mai dansabil”. Autorii hit-ului ‘Basket Case’ s-au îndepărtat puțin de stilul punk când au creat noul disc, care are influențe soul și Motown, iar rezultatul este unul pe placul lor. Solistul Billie Joe… [citeste mai departe]