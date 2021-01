Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al apelor și padurilor, Doina Pana de la PSD, a fost otravit cu mercur, arata expertizele INML și ale Institutului Național de Endocrinologie C. I. Parhon, anunța Antena3. Doina Pana a fost ministru in cursul anului 2018, cand s-a și produc otravirea. Din cauza problemelor de sanatate…

- Președintele PNL Ludovic Orban a avut marți prima reacție publica legata de conflictul din partid, dupa ce Rareș Bogdan și Robert Sighiartau i-au cerut demisia. Intrebat, marți, daca ia in calcul sa demisioneze, in condițiile in care are din ce in ce mai mulți contestatari in partid, Orban a raspuns:…

- Fostul manager al Spitalului de Boli Infectioase Iași, Carmen Dorobat, a fost confirmata pozitiv cu coronavirus, la cateva zile dupa ce s-a vaccinat impotriva virusului. Conform declarațiilor facute la Antena 3, Carmen Dorobaț s-a vaccinat impotriva Covid pe 27 decembrie. In urma cu 48 de ore, medicului…

- O femeie care se afla internata in sectia de Anestezie si Terapie Intensiva a spitalului Victor Babes din Capitala a murit, joi, dupa ce a fost dezintubata, din greșeala, de un angajat al spitalului, indica surse Antena 3. Brancardierul ar fi trebuit sa ia din salon un pacient care decedase cu putin…

- Ministrul de finanțe, Florin Cițu, a fost votat de membrii BPN al PNL pentru a fi propunerea formațiunii de premier. A existat o singura abținere, potrivit Antena3. Florin Cițu a fost, miercuri seara, la Palatul Cotroceni pentru a purta o discuție cu președintele Klaus Iohannis asta dupa ce fostul premier…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, vineri, o noua hotarare, care vizeaza, in principal, reluarea activitatii pietelor agroalimentare organizate in spatii inchise si actualizarea listei tarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinarii…