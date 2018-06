Europarlamentara PNL Adina Valean a declarat ca este "incredibil" pentru un oras de talia Iasiului sa se discute "daca si cum" se poate face o centura a orasului si in ceea ce priveste calitatea aerului, ea a sustinut ca exista "surse de inspiratie suficiente" in Uniunea Europeana pentru imbunatatirea calitatii parametrilor de mediu. "Este totusi incredibil pentru un oras de talia Iasiului, un oras dinamic, care are un mediu economic, un mediu universitar, care are o industrie de IT in plin boom, sa discutam de faptul ca daca si cum sa putem avea o centura a orasului", a afirmat Valean duminica,…