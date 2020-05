Stiri pe aceeasi tema

- „Intentia noastra este sa le pastram (culoarele verzi, n.r.) pentru viitorul previzibil pentru ca, si in aceste recomandari pe care le vom face pentru reluarea transportului de pasageri, noi trebuie sa avem mare grija si sa nu incurcam culoarele transportului de marfa, pentru ca acesta este sangele…

- Pasagerii ale caror zboruri au fost anulate au dreptul sa isi recupereze banii pe bilet insa comisarul european pentru Transport, Adina Valean, a declarat vineri ca va prezenta un set de recomandari pentru a face voucherele mai atractive."Pentru vouchere, noi o sa prezentam saptamana viitoare…

- Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, a declarat vineri, in cadrul unui dialog online cu cetatenii, ca se doreste pastrarea ''culoarelor verzi'' cu scopul de a mentine circulatia marfurilor pe tot teritoriul UE, iar in prezent se lucreaza la ''culoarele verzi plus'', in conditiile…

- Cu o valoare totala de aproape 29 milioane lei, un nou contract de finantare intra in implementare si propune investitii in lucrari ce asigura imbunatatirea infrastructurii din Municipiul Blaj.

- Pașapoartele de sanatate ar ușura mult munca transportatorilor, in vederea reluarii calatoriilor, a afirmat comisarul european pentru transporturi, Adina Valean. ”Exista și varianta pașașoartelor de sanatate, daca ar putea fi pusa in aplicare ar ușura mult viața transportatorilor”, a mai spus comisarul…

- Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, anunța ca distanțarea sociala in aeroporturi și avioane este una dintre masurile care se vor pastra in vederea reluarii transportului aerian pentru calatori. Comisia Europeana va elabora o serie de ghiduri in acest sens. Adina Valean nu a putut preciza…

- Comisia Europeana a adoptat un pachet de masuri agreate de statele membre cu privire la transporturile urgente și necesare de medicamente, echipamente medicale și marfa, anunța www.romania-actualitati.ro.Se vor folosi așa-numitele culoare verzi, care vor facilita accesul și trecerea punctelor…

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, a vizitat, in prima misiune oficiala din mandatul preluat la inceputul lunii decembrie, pasul Brenner, incercand sa aduca la masa negocierilor Germania, Austria si Italia pentru a rezolva disputa istorica pe problema tranzitului pe acest coridor…