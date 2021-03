Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, a declarat ca adeverinta electronica de libera circulatie nu este, de fapt, un pasaport si nici nu va fi o conditie pentru calatoria in strainatate. Aceasta va fi, cel mai probabil, finalizata in iunie 2021.

- Comisarul european pentru transporturi Adina Valean a estimat ca 10.000 de soferi europeni de camioane s-au confruntat cu dificultati la intoarcerea din Marea Britanie si a criticat Franta pentru impunerea de restrictii ca urmare a anuntului descoperirii unei noi tulpini a virusului care provoaca…

