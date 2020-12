Stiri pe aceeasi tema

- Ne ridicam intrebarea daca este momentul potrivit sa ne gandim la concediul de anul viitor sau daca ar fi cazul sa mai așteptam ca situația pandemiei sa se mai diminueze. Specialiștii explica cat de sigur este in realitate sa calatorim cu avionul in aceasta perioada. Comisarul european pentru Transporturi,…

- "In zona HoReCa, pe langa masurile pe care le-am adoptat, vom introduce o forma de ajutor de stat care am vazut ca este deja folosita in doua tari europene. Este o schema in care compensezi pierderea prin compensarea a 20% din pierderea cifrei de afaceri raportat la 2019. Efectiv se dau bani, 20%…

- ​Inițiativa „Valul de renovari” a Comisiei Europene reprezinta o oportunitate istorica pentru a transforma stocul actual de cladiri, în cea mai mare parte vechi și cu pierderi mari de energie, într-unul mai eficient, mai sustenabil și mai sanatos pentru oameni, potrivit Energy…

- Florin Citu a fost intrebat despre subiectele abordate la intalnirea pe care a avut-o la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis, ministrul Transporturilor, ministrul Sanatatii si cel al Fondurilor Europene. "Este o intalnire pe care am avut-o in contextul planului de reconstructie…

- La scurt timp de la prezentarea Pactului ecologic european, Comisia Europeana a prezentat o propunere detaliata privind modul de finanțare a acestuia. Planul de investiții pentru Pactul ecologic european este proiectat sa atraga investiții publice și private in valoare de cel puțin 1.000 de miliarde…

- Cezara Panait, expert afiliat pentru politici digitale, Europuls – Centrul de Expertiza Europeana Tranziția digitala a devenit, mai mult ca oricand, o prioritate naționala și europeana, fiind accelerata și amplificata de pandemia de COVID-19. Factorul digital este acum indispensabil pentru buna…

- Vetuța Stanescu, secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor și Administrației Publice, susține ca Valea Jiului are o șansa istorica de a se dezvolta cu ajutorul fondurilor europene. Sunt sute de milioane de euro puse la dispoziția Romaniei de Comisia Europeana in cadrul programului Just…

- Comisia Europeana a confirmat participarea sa la mecanismul COVAX pentru asigurarea unui acces echitabil la vaccinuri impotriva COVID-19, la prețuri accesibile, in urma exprimarii interesului ei la 31 august și a anunțarii unei contribuții in valoare de 400 de milioane de euro. Ca parte a unui efort…