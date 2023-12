Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un an și cinci luni de arest preventiv, Adina Ghervase se va intoarce acasa, dar pana pe 9 ianuarie nu va avea dreptul sa-și paraseasca domiciliul din comuna Paltinoasa, județul Suceava, fara incuviințarea organului judiciar. Soferita din Iași care a ucis 4 muncitori avea 148 km/h la intrarea…

- Miruna Pascu, mama soferului de 19 ani, care, aflat sub influenta drogurilor, a omorat doi tineri in localitatea 2 Mai, va fi plasata in arest la domiciliu, a decis joi Tribunalul Bucuresti. Decizia este definitiva.