- Adina și Roxana cred ca Raluca s-a schimbat dupa ce s-a intors din city break. De cealalta parte, iubita lui Alex considera ca nu are nimic de invațat de la cele doua tinere și a decis sa se retraga din aceasta prietenie.

- In ediția din 22 noiembrie, Roxana a facut cateva afirmații fața de prietena sa, Adina. Aceasta considera ca mai mulți concurenți s-au schimbat de la inceputul emisiunii și ca sunt prefacuți.

- Ediția de astazi, 16 noiembrie 2022, a emisiunii Mireasa ii aduce pe concurenții din casa intr-o fericire de nedescris, asta pentru ca Roxana și Paul au implinit doua luni de relație. Așadar, cei doi concurenți din casa au avut parte de o surpriza emoționanta din partea colegilor din emisiune. Iata…

- Ediția din aceasta seara de la Mireasa il aduce pe Andrei intr-o ipostaza cum rar a mai fost vazut. Concurentul din casa nu renunța la inima Ingai și iși dorește cu orice preț sa o recucereasca. De altfel, tanarul face eforturi vizibile pentru a se schimba și arata ca inca este foarte indragostit de…

- Discuțiile in contradictoriu au degenerat in casa Mireasa. Paul și Adina și-au adresat replici taioase in fața celorlalți concurenți. S-a implicat in conflict și bunica tanarului, care nu a avut nimic bun de spus la adresa Adinei.

- Cearta pe mancare și dulapuri in casa Mireasa!? Ce nemulțumiri au fetele Gabriela și Adina. O alta concurenta, Roxana, careia Adina i se confesa, crede ca Gabriela și-ar fi cautat un motiv pentru a-i face observații.

- Deși formeaza primul cuplu din acest sezon de la Mireasa - Capriciile Iubirii, iata ca discuțiile dintre ei nu se opresc. Paul o acuza pe partenera lui, Roxana, ca ar fi influențata de celelalte fete din casa. Ce au discutat cei doi in ediția de astazi.

- Zilele trec, iar concurenții din casa Mireasa incep sa se apropie unii de alții din ce in ce mai mult. Viorel este unul dintre cei care a reușit sa fie pe placul mai multor fete și chiar a dus la crearea unui așa-zis triunghi amoros intre el Adina și Denisa. Fetele au pus carțile pe fața deja.