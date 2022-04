Adina Rusu (nutriţionist): Să nu exagerăm cu mâncarea Cum romanilor le place sa aiba masa plina de bunatați de Sarbatori, nutritioniștii atrag atenția ca nu este cazul de exagerari, pentru ca un meniu savuros, care impleteste aromele traditionale, nu trebuie, obligatoriu, sa ne puna la grea incercare stomacul si intestinul. Perioada sarbatorilor pascale face bine psihicului, dar, pentru a ne bucura pe deplin de ea, trebuie sa avem grija sa nu exageram cu mancarea, spune nutritionistul Adina Rusu. „Se intampla insa, foarte frecvent, ca regulile unei alimentatii echilibrate sa fie uitate de sarbatori, fiind urmate ulterior, din dorinta de a reveni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

