- In ediția de astazi de la Mireasa, Cosmin i-a marturisit Mirunei ca iși dorește ca ea sa fie soția lui și sa iși petreaca o viața intreaga alaturi de el. Cand a auzit aceste vorbe, concurenta a inceput sa planga, dar nu de tristețe, ci doar pentru ca s-a emoționat foarte tare. Iata cum a decurs discuția…

- Pregatirile pentru organizarea unei nunți necesita mult timp și rabdare, insa care ar fi momentul perfect in care ar trebui sa te interesezi de rochii de mireasa la comanda? Din studiile de piața efectuate, reiese ca o parte dintre viitoarele mirese aloca intre 6 și 8 luni pentru achiziționarea sau…

- Deși a intrat de cateva zile in casa Mireasa, Ada a avut deja doua conflicte. S-a certat cu doamna Gica, despre care spune ca i-a aruncat anumite priviri dupa ce l-a ales pe Sebaidin, in detrimentul fiului ei, George. La puțin timp, noua concurenta s-a contrat și cu Alex.

- Adina și-a dat frau liber sentimentelor in platoul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii, dupa ediția de vineri a show-ului matrimonial. Concurenta a izbucnit in lacrmi dupa ce Gabriela Cristea i-a adresat o intrebare. Hai sa vezi despre ce este vorba.

- Andrei s-a aratat deranjat de faptul ca Deni nu se grabește sa aleaga unul dintre cei trei pretendenți: Viorel, George și el. Baiatul a decis sa se reorienteze și i-a dat un buchet de flori altei fete.

- Deni de la Mireasa sezon 6 este curtata de trei baieți: Viorel, Andrei și George. In timp ce primul petrece mult timp cu ea, Andrei o surprinde in live cu diferite surprize. George spune ca este in pauza momentan.

- Sensy va face in curand cununia civila și apoi nunta cu alesul ei, dar frumosul eveniment i-a fost umbrit de dezamagirea pe care i-au provocat-o anumiți prieteni. Influencerița a marturisit ca unii amici pe care i-a invitat la nunta ei au ignorat-o total.

- Adina ascunde in sufletul ei o poveste trista, cu multe rani provocate chiar de familia ei. Concurenta a povestit totul, cu lacrimi in ochi, la Mireasa Capriciile-Iubirii. Iata prin ce drame a trecut tanara!