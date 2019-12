Adina, „păpușa de la Glina”: drumul de la sărăcie la statutul de model Fetița de numai 13 ani este cu adevarat frumoasa și a bifat deja primul pictorial de moda profesionist, pentru numarul de ianuarie al revistei VIVA! In decembrie 2016, jurnaliștii de la Libertatea scriau pentru prima data despre familiei Asavoaie, care locuia foarte aproape de groapa de gunoi Glina, in condiții greu de imaginat. Cu toate acestea, era imposibil sa nu remarci frumusețea copiilor acestei familii, ramași fara tata, doar in grija mamei. La acel moment, donațiile i-au ajutat pe membrii familiei sa treaca peste iarna din acel an. Mama celor 4 copii lucreaza și astazi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

