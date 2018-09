Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca ar trebui sa ne așteptam la echilibru din partea președintelui Romaniei, Bogdan Chirieac a declarat: „Așa ar trebui sa fie. Sa fie un apel la calm, insa eu nu cred ca va fi așa. In primul rand, iese fara presa fiindca nu dorește intrebari incomode. In al doilea rand, cred ca președintele…

- 'Eu suspectam demult ca in spatele incompetentei doamnei prim-ministru se afla si incompetenta crasa a staffului domniei sale. Aceasta este inca o dovada si o confirmare a acestui lucru. Ganditi-va ca intr-un stat democratic, intr-un stat care are o Constitutie, care are parghii si mecanisme si care…

- Surse judiciare citate de Romania TV au dat deja numele unor procurori care ar urma sa-si depuna candidatura pentru ocuparea functiei de procuror-sef al DNA dupa revocarea Laurei Codruta Kovesi. Potrivit legislatiei in vigoare, succesorul Laurei Codruta Kovesi la sefia DNA va fi numit de presedintele…

- Liviu Dragnea a declarat, miercuri, la Antena 3 , ca PSD nu renunța la ideea suspendarii președintelui Klaus Iohannis și ca au existat discuții despre acest subiect cu ALDE. Potrivit liderului PSD, suspendarea lui Iohannis este 100% sigura și doar o minune ar face sa se schimbe lucrurile. Dragnea l-a…

- Coalitia PSD – ALDE ar urma sa anunte luni decizia cu privire la demararea procedurilor de organizare a referendumului privind suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce acesta nu a luat inca o decizie dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca trebuie sa o revoce din functie Laura Coduta Kovesi.…

- "Nu cred ca presedintele sau orice roman cu o abordare elementara are nevoie sa ii spuna ministrul Justitiei vedeti ca deciziile Curtii Constitutionale sunt definitive, sunt obligatorii, produc efectele, obligatii juridice, de la momentul publicarii in Monitorul Oficial. Admit ideea a faptului ca…

- Tudorel Toader, despre decizia pe care presedintele Iohannis o va lua in legatura cu revocarea Codrutei Kovesi. Ministrul Justitiei a declarat, luni, dimineata ca a inteles ca presedintele va citi ” pana va intelege”, exprimandu-si convingerea ca seful statului isi va indeplini obligatiile. “Eu am declarat…

- Liviu Dragnea, avertisment ferm pentru Klaus Iohannis. Presedintele PSD a transmis un mesaj clar sefului statului prin care ii cere sa aplice decizie Curtii Constitutionale si sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi de la conducerea DNA. Liviu Dragnea a spus ca daca presedintele Romaniei alege “sa batjocoreasca…