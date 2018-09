Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit calendarul pentru examinarea propunerii ministrului justitiei de avizare a numirii Adina Florea procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, in functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie, dupa cum…

- Adina Florea, procurorul propus de Tudorel Toader la conducerea DNA, va fi audiata de Secția pentru Procurori a CSM pe 27 septembrie, iar avizul va fi transmis ministrului Justiției pe 2 octombrie.Propunerea ministrului este una controversata, avand in vedere faptul ca tatal procurorului este…

- Ministerul Justitiei a informat astazi ca, Adina Florea, procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, in prezent delegata la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta, este propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru a ocupa functia de procuror sef al DNA. Potrivit Ministerului…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru numirea in functia de procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a lui Oliver-Felix Banila pe o perioada de trei ani, a informat Administratia Prezidentiala. Pe 11 iunie, ministrul…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ar urma sa discute miercuri unde isi va continua activitatea Laura Codruta Kovesi, revocata luni din functia de procuror sef al DNA. La sedinta sunt asteptati si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si procurorul general Augustin…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii va decide miercuri unde isi va continua activitatea de procuror fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi. "Nota Directiei resurse umane si organizare nr. 4303/2018 privind continuarea activitatii doamnei Laura Codruta Kovesi, procuror sef…

- CSM vrea ca procurorii-șefi sa fie numiți in continuare de Președintele Romaniei, dar la propunerea Consiliului și nu a ministrului Justiției, ca pana acum. CSM are in acest moment un rol pur consultativ pentru numirea șefilor de parchete, propunerile fiind inaintate Președintelui Romaniei de ministrul…