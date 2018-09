Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, printr-o postare pe Facebook, ca au fost finalizate interviurile pentru ocuparea functiei de sef al DNA si ca maine, la ora 13:00, va anunta propunerea sa. Tot atunci vor fi publicate si programele de management ale candidatilor, potrivit Mediafax. „Au fost…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni ca, pana in prezent, niciun procuror nu s-a inscris la selectia pentru functia de sef al DNA. "M-am interesat la Directia de Resurse Umane. In clipa asta cand vorbim, nu este niciun candidat inscris. (...) Sunt convins ca vor fi (candidati - n.r.)",…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca a elaborat proiectul actului normativ de modificare a legislatiei privind dosarul electronic de sanatate, pentru punerea in acord cu decizia Curtii Constitutionale. Proiectul a fost trimis spre analiza Ministerului Sanatatii. CNAS a elaborat proiectul…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism l-a luat in vizor pe Ovidiu Grosu – cel care s-a autointitulat adevaratul organizator al mitingului din 10 august si l-a pus sub acuzare pentru INSTIGARE PUBLICA, infractiune care este pedepsita de lege la capitolul terorism.…

- Președintele Klaus Iohannis il va numi pe Felix Banila la șefia Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism, propus de ministrul justiției, Tudorel Toader, au declarat pentru G4Media.ro surse oficiale. Tudorel Toader a transmis propunerea CSM pe data de 14 mai,…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu 149 voturi ''pentru'', 115 ''impotriva'' si 16 abtineri, proiectul de modificare a Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, stabilind, intre altele, necesitatea efectuarii dovezii de incercare a medierii pentru anumite categorii…

- Senatul a adoptat, miercuri, 20 iunie, ca for decizional, o initiativa legislativa prin care mandatul primarilor, consilierilor si presedintilor consiliilor judetene nu inceteaza in cazul in care partidul pe listele caruia au fost alesi fuzioneaza cu o alta formatiune politica. Initiativa legislativa…

- Pe fondul evoluției generale a societații romanești, fenomenul infracțional in domeniul producerii și comercializarii de produse contrafacute inregistreaza un nivel ridicat, iar acest fapt este de natura sa afecteze atat consumatorul, cat și legalitatea și concurențialitatea mediului de afaceri,…