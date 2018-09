Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Naționala Anticorupție a transmis, la solicitarea MEDIAFAX, ca are in lucru un dosar in care este vizata Adina Florea, propusa de ministrul Justiției pentru funcția de procuror-șef DNA, in cauza fiind inceputa urmarirea penala doar cu privire la fapte, scrie Mediafax."Dosarul la care…

- Partidul Liberal condamna aplicarea forței, abuzurile și tratamentul arbitrar al organelor de forța in raport cu unioniștii care au participat pașnic, fara a instiga la violența, la Marea Adunare Centenara, se arata intr-un comunicat emis presei.

- CHIȘINAU, 24 aug – Sputnik. Direcția generala urmarire penala din cadrul Inspectoratului General de Poliție efectueaza urmarirea penala în temeiul banuielii rezonabile de comitere a infracțiunii prevazute în articolul 26 și articolul 285, alineat 1, care se refera la pregatirea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, are un dosar penal pentru abuz in serviciu si restrictionarea dreptului de reprezentare sindicala in care a fost declansata urmarirea penala in rem, potrivit unui comunicat...

- Procurorii militari din cadrul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti au inceput urmarirea penala pentru fapte dupa ce avionul MIG s-a prabusit. Printre acuzatii se numara si cea de ucidere din culpa.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a confirmat vineri la Buzau ca a fost inceputa urmarirea penala in rem in privinta sesizarii pe care a facut-o impotriva premierului Viorica Dancila si a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, "privind posibila infractiune de tradare", mentionand totodata…

- DIICOT a inceput urmarirea penala in rem (adica pentru fapta) in dosarul deschis dupa ce Ludovic Orban a depus o plangere penala impotriva premierului Viorica Dancila in legatura cu mutarea ambasadei din Israel, potrivit biroului de presa DIICOT. Inceperea urmaririi penale in rem inseamna ca la acest…

- Procurorii DIICOT au inceput urmarirea penala cu privire la fapte (in rem) pentru infractiuni de inalta tradare si divulgarea secretului care pericliteaza securitatea nationala in cazul plangerii depuse de Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila.