Stiri pe aceeasi tema

- La cei 74 de ani ai sai, Anca Pandrea se confrunta cu insuficiența cardiaca, cu probleme cu coagularea sangelui, probleme cu glanda, dar și cu o gastrita pe care o are din tinerete. Locuiește singura de opt ani, iar singura ei mangaiere sunt fotografiile pe care le mai are cu Iurie Darie și cu care…

- Locuințele mici nu ii opresc pe japonezi sa doarma separat sau chiar camere diferite. Asta nu inseamna ca au probleme intime, ci ceva care le aduce numai beneficii. De ce fac asta? Majoritatea japonezilor spun ca dupa nunta incep sa iși trateze soția ca pe un membru al familiei și nu ca partenerul cu…

- Astfel, potrivit proiectului procurorii specializați vor investiga infracțiuni precum tarierile ilegale de lemn, nerespectarea normelor antipoluare si uciderea unor specii protejate. Proiectul a inregistrat 119 voturi pentru și 11 abțineri. „Sper ca acest proiect de lege sa ii duca pe acei oameni care…

- Primarul comunei gorjene Rosia de Amaradia este foc si para pe Agentia de Plati si Interventii in Agricultura (APIA) Gorj pentru ca va primi subventie doar pe 41 de hectare si nu pe 71 cum lua de obicei. Motivul: o mare parte din teren a fost afectat...

- Fost model Victoria rsquo;s Secret, Izabel Goulart este considerata de mulți femeia perfecta. In varsta de 35 de ani, brazilianca are un trup spectaculos, iar ținutele sale ii pun perfect in valoare formele impecabile.

- Contribuabilii care vor avea nevoie sa foloseasca, luni, 8 iunie, serviciile puse la dispozitie de site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala o vor putea face doar dupa ora 10.00. "Luni, 8 iunie 2020, in intervalul orar 07:00 - 10:00, portalul ANAF va fi indisponibil, din cauza unor…