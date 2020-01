Stiri pe aceeasi tema

- Adina Postelnicu (40 de ani) și iubitul ei, Glance (29 de ani), sunt in focuri! Cei doi nu mai prididesc cu pregatirile pentru petrecerea pe care o vor da in cinstea venirii pe lume a fetiței lor, Zaynab Maria, noteaza click.ro. „Glance nu vrea ursitoare, le considera un moft, așa ca nu cred ca vom…

- Adina de la Heaven, Postelicu, pe numele din buletin, a trait o minune in urma cu cateva luni, atunci cand a devenit mamica pentru prima oara. Blondina a nascut-o pe Zaynab Maria la varsta de 40 de ani și de atunci traiește fericirea suprema.

- Printul Charles a luat o decizie in ceea ce priveste sustinerea financiara pe care i-o va acorda fiului sau, Harry, dupa ce a renuntat la titlul regal si nu o va mai reprezenta pe regina in calitate de membru senior al monarhiei britanice.

- O fetița in varsta de 4 ani din Iowa a fost la un pas demoarte și acum este oarba din cauza gripei. Familia ei spera in continuare camicuța sa iși recapete vederea și le transmite tuturor sa-și vaccineze copii. Jade DeLucia, care nu a fost vaccinata impotriva gripei inacest sezon s-a imbolnavit inainte…

- Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi au impreuna o fetița in varsta de aproape trei ani, care nu ezita sa ii surprinda zi de zi.Fosta prezentatoare tv a dezvaluit amanunte interesante din viața familiei sale, despre care puțini știu.„Petra,…

- Polițiștii din orașul Ovidiu, județul Constanța, sunt in alerta, dupa ce o fetița in varsta de 6 ani a disparut de acasa, marți seara. Familia și polițiștii o cauta și cer sprijinul populației, potrivit Mediafax.Polițiștii din cadrul Poliției orașului Ovidiu au fost sesizați, in jurul orei…

- O fata in varsta de 14 ani, din Oraștie, județul Hunedoara, este cautata de polițiști dupa ce mama ei a anunțat ca nu a ajuns la școala și banuiește ca e acasa la un baiat, potrivit Mediafax.Potrivit IPJ Hunedoara, mama fetei a anunțat marți dimineața ca fiica ei, Ioani Manuela Sinziana, in…

- O familie din Bocșa, județul Caraș-Severin, se lupta in instanța pentru a obține adopția Gabrielei, o fetița de șapte ani pe care o au in plasament de la varsta de un an. Aceștia au fost anunțați ca fetița va fi luata cu forța.