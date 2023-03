Stiri pe aceeasi tema

- Doamna Eva spune ca este distrusa de cand nepoatele pe care le-a crescut dupa decesul fiicei sale i-au fost luate din casa. Nepoatele ei au ajuns la centru, insa nu știe care este motivul. Bunica susține ca ar fi un plan bine pus la punct de nepoata cea mare care ar avea o relație de iubire cu care…

- Compania „ICS „Premier Energy” SRL deconecteaza de la lumina obiective din dotarea S.A. „Apa-Canal Chișinau”. Menționam ca in aceste momente a fost deconectat Sectorul rețele apa Rișcani, scrie Realitatea.md . Pe parcursul zile de joi, 26 ianuarie vor mai fi deconectate și alte obiective. Va amintim…

- Andreea Esca este mama a doi copii, dar fiica ei, Alexia Eram, este sora mai mare și are o relație stabila, iar prezentatoarea de știri are deja așteptari de la ea, aparent. Vedeta s-a aratat nerabdatoare sa devina bunica intr-una dintre postarile ei recente. Totodata, a aratat publicului o fotografie…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a transmis luni ca preoții care slujesc in comunitațile de romani din Ucraina nu aparțin de BOR. Cei mai mulți dintre ei raspund in fața Patriarhiei Moscovei sau a recent-inființatei Biserici Ortodoxe Ucrainene, a mai precizat Vasile Banescu.„Preoții…

- Oamenii legii anunța ca au destructurat activitatea unui grup infracțional specializat in trafic de persoane și organizarea migrației ilegale in scop de profit, iar doi barbați de 41 și 45 de ani, originari din Chișinau au fost reținuți. „S-a stabilit ca suspecții, sub pretextul angajarii la un serviciu…

- Seful securitatii lui Andrew Tate, un fost ofițer de la „Doi și-un sfert”, susține intr-un interviu pentru BBC ca peste 100 de femei au trecut prin casa fraților acuzați de trafic de persoane si viol și ca unele dintre ele au ințeles greșit realitatea, crezand ca vor fi luate in casatorie de influencer.…

- Diana Șoșoaca a povestit in lacrimi despre moartea bunicii sale, dar și despre cum a trebuit sa iși mute fata la alta școala, din cauza presiunii sistemului. Copii mei sufera foarte mult, Andrei a suferit dupa ce m-am dus in vizita la SRI și SIE, i-au inscenat consum de alcool. Nu i se aratat etilotestul,…

