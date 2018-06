Adina Buzatu, unul dintre cei mai apreciați stiliști din Romania, se afla la Florența, la festivalul Pitti Uomo, considerat cel mai important targ de moda masculina din lume. Pe langa ținutele pregatite pentru prezentare, Adina a ”lucrat” inclusiv la ținutele pe care le-a ales pentru ea la acest eveniment, și care au atras toate privirile! […] The post Adina Buzatu, apariție WOW la cel mai important targ de moda masculina din lume! appeared first on Cancan.ro .