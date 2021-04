Stiri pe aceeasi tema

- Medicul estetician Adina Alberts, sotia omului de afaceri Viorel Catarama, cere pe Facebook donatii de la fanii sai. Fosta candidata la fotoliul de primar al Sectorului 1 a fost reclamata la Colegiul Medicilor in legatura cu declaratiile iresponsabile legate de Covid-19.

- George Simion, co-președintele Aliantei pentru Unirea Romanilor, anunța ca va da in judecata Alianta USR PLUS pentru defaimare, dupa protestele de luni. Mai mult, George Simion susține ca nu AUR a organizat protestele, deși anunțurile sale postate pe Facebook il contrazic.

- Susține 200 de persoane cu dizabilitați intelectuale sa aiba o viața mai buna! Trebuie doar sa cumperi marțișoare facute chiar de catre beneficiarii Fundației Pentru Voi. Poți face acest lucru fara prea mare efort, din confortul casei tale.

- Utilizatorii rețelei Facebook din Australia au descoperit ca nu mai au nicio știre locala sau internaționala in news feed, dupa ce rețeaua de socializare a blocat tot conținutul media. Facebook a luat aceasta decizie in urma unei dispute cu guvernul privind plata pentru conținut, spre nemulțumirea utilizatorilor…

- Premierul Florin Citu va sustine, sambata, la ora 13,00, o conferinta de presa la Palatul Victoria, informeaza Biroul de Presa al Guvernului. Conferinta de presa va fi transmisa live pe pagina de Facebook a Guvernului, pe canalul oficial de Youtube si pe sistemul unic al Palatului Victoria.…

- Cei mai mulți dintre noi folosim uleiul de masline pentru gatit sau în salate, dar de fapt bautul lui va va aduce cele mai multe beneficii. Este cunoscut pentru efectele sale pozitive asupra inimii, dar minunile pe care le poate face sunt mult mai multe. Ideea de a lua o lingura cu ulei…

- Infiintarea centrelor de sanatate constituie punctul primordial al agendei consilierului local Cristina Vecerdi (PNL). Aceasta sustine ca sanatatea tuturor depinde de modul in care prevenim aparitia bolilor, in felul in care ne ingrijim si in posibilitatile noastre de a accesa servicii medicale de prima…