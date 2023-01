Stiri pe aceeasi tema

- Frații Andrew și Tristan Tate, aflați acum in arest preventiv, acuza Romania ca ar fi o țara „corupta in totalitate”. O serie de acuzații apar intr-un interviu acordat de Tristan Tate și difuzat pe youtube. Interviul, cu durata de aproape doua ore, pare sa fi fost postat pe internet acum cel puțin un…

- Unul dintre frații Tate, arestați preventiv pentru trafic de persoane și viol, care au contestat decizia Tribunalului București, s-a prezentat azi in instanța avand Coranul cu el. In luna octombrie, Andrew Tate s-a filmat pe Twitter in timp ce invața sa se roage ca un musulman. Cateva zile mai tarziu,…

- Zi decisiva pentru fratii Tate. Andrew și Tristan Tate au ajuns marți, 10 ianuarie, in fata judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti pentru a cere sa fie eliberati din arest. Cu doar cateva ore inainte de a se prezenta in fața judecatorilor, Tate a scris un mesaj, pe contul personal de Twitter.…

- Astazi este și ziua cand aceștia pot primi pachete, dar și vizite din partea persoanelor apropiate.Intre timp, procurorii DIICOT au sigilat mașinile de lux din curtea fraților Tate. Bolizii nu au fost ridicați inca fiindca nu a fost gasita o platforma speciala pentru a-i transporta intr-un depozit al…

- Fratii Tristan si Andrew Tate trec de la Revelionul cu sampanie si caviar la ciorba de pui si iahnia de fasole. Fosti luptatori si actuali influenceri, Andrew si Tristan au fost arestati preventiv pentru 30 de zile dupa ce procurorii DIICOT i-au acuzat de trafic de persoane, crima organizata si chiar…