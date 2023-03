ADIGIDM Maramureș: Campanie colectare deșeuri voluminoase, 28 martie 2023, Baia Mare! In 28 martie va avea loc campania de colectare a deșeurilor voluminoase din Baia Mare. Campania se va desfașura atat in zona de case, cat și in zona de blocuri. Deșeurile voluminoase vor fi ridicate de operator de la domiciliul utilizatorului. Pentru ridicarea gratuita a deșeurilor voluminoase trebuie sa va inscrieți la nr de telefon 0737155409 sau sa completați formularul de inscriere accesand link-ul https://www.drusal.ro/campanie-voluminoase/. Intra in categoria deșeurilor voluminoase obiecte de mari dimensiuni: mobilier, saltele, covoare, obiecte de uz casnic și sanitare, plapumi, pilote,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria amintește cetațenilor ca pe raza municipiului Timișoara, funcționeaza patru puncte de colectare, unde cetațenii pot preda gratuit, prin aport voluntar, deșeurile vegetale, din construcții și cele voluminoase de uz casnic. In aceste locații, cetațenii pot transporta și preda gratuit, in baza…

- Saptamana viitoare are loc campania de colectare GRATUITA a deșeurilor voluminoase și DEEE, in Pitești! Primaria Municipiului Pitești, prin Salubritate 2000 S.A., organizeaza, in luna martie, prima campanie de colectare gratuita a deșeurilor voluminoase și DEEE, de anul acesta, pentru locuitorii municipiului…

- Primaria Sacele demareaza luna curațeniei de primavara in municipiu. Campania se desfașoara in perioada 13 martie- 14 aprilie. Odata cu debutul sezonului de primavara și ținand cont ca temperaturile zilnice o permit, administrația locala din Sacele invita toți membrii comunitații sa participe la campania…

- Comunicat RER Vest-RETIM: Luni incepe cea de-a doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, in Zona 1 și Zona 2. Detalii Luni, 6 martie, incepe cea de-a doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase in toate localitațile din Zona 1 și Zona 2 a județului Alba. Asocierea RER…

- Primaria Municipiului Sebeș informeaza cetațenii ca intre 6 și 22 martie 2023 se desfașoara o CAMPANIE DE COLECTARE A DEȘEURILOR VOLUMINOASE. Perioada: 06-22 martie 2023 (in zilele lucratoare), in intervalul orar 08.30 – 16.30 Locul de amplasare a containerelor este urmatorul: ZIUA LOCALITATE LOCUL…

- Campanie de colectare frigidere, mașini de spalat, TV, boilere, calculatoare, electrocasnice mari și mici, becuri, baterii! Preda organizat deșeurile electrice și electrocasnice. Colectarea se face de la domiciliu. Pentru ca echipa celor de la The Green Project sa vina sa ridice deșeurile trebuie sa…

- In toata luna februarie și primele zile ale lunii martie are loc prima campanie din acest an prin care compania RETIM și ADID Timiș colecteaza gratuit deșeuri periculoase din menajer. Daca acestea sunt abandonate in locuri neamenajate pot polua grav mediul inconjurator! Pastrați-le in gospodarie și…

- In perioada 27.01.2023, 30.01. – 03.02.2023, 06.02. – 07.02.2023, se desfașoara campania de COLECTARE GRATUITA a deșeurilor periculoase și voluminoase de pe raza municipiului Alba Iulia, conform graficului de pe afiș. Dorim sa reamintim cetațenilor ca astfel de deșeuri NU se depoziteaza in sau langa…