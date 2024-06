Adidașii care-ți fac masaj la picioare în timp ce mergi. Ce preț au aceștia O noua invenție in materie de incalțaminte a starnit interesul internauților de peste tot din lume. Astfel ca, Nike in colaborare cu echipa Hyperice, creatorii unora dintre cele mai bune pistoale de masaj, au realizat o pereche de incalțaminte inovatoare care maseaza picioarele atleților in timp ce sunt purtate, folosind caldura și compresia dinamica a […] The post Adidașii care-ți fac masaj la picioare in timp ce mergi. Ce preț au aceștia appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

