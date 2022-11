Stiri pe aceeasi tema

- Compania a raportat o pierdere pe actiune de 61 de centi, peste cea de 22 de centi asteptata de analisti, potrivit datelor firmei Refinitiv. Veniturile de 8,34 miliarde dolari sunt peste asteptarile analistilor, de8,12 miliarde de dolari Uber a raportat o pierdere neta de 1,2 miliarde de dolari pentru…

- Viziunea Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol, in raportul World Oil Outlook 2022, contrasteaza cu cea a altor analize, care vad ca cererea de petrol va atinge un platou inainte de 2030 din cauza dezvoltarii energiei regenerabile si a masinilor electrice. Un alt deceniu de crestere a cererii…

- Adidas rupe oficial colaborarea cu Kanye West din cauza comentariilor antisemite ale rapper-ului. Compania va inceta sa mai fabrice produse Yeezy și sa il plateasca pe rapper, spunand ca recentele sale comentarii au fost "pline de ura și periculoase”. Adidas a pus capat parteneriatului cu Kanye West,…

- Profitul net consolidat al Grupului Financiar Banca Transilvania a fost de aproximativ 1,05 miliarde lei in primul semestru al acestui an, in crestere usoara fata de 1,02 miliarde de lei in aceeasi perioada a anului trecut, din care profitul bancii 907 milioane lei, de asemenea in urcare fata de 901…

- 167 de apartamente, cu o suprafata totala de 15.892 mp, 419 locuri de parcare si 32 de spatii comerciale si alte unitati au fost vandute si pre-vandute in primul semestru din acest an pentru o suma totala de 66,5 milioane de euro. La 30 iunie 2022, 80% din apartamentele in curs de dezvoltare au fost…

- evoMAG atrage o investiție de 2 milioane de euro de la Catalyst Romania, una dintre cele mai importante firme de capital de risc axate pe tehnologie din Romania, in demersul de a susține dezvoltarea accelerata a companiei. Investiția atrasa este prima de anvergura pentru evoMAG și confirma parcursul…

- Compania de stat Romgaz, unul din cei doi mari producatori de gaze din Romania, a realizat in prima parte a anului un profit net de 1,72 miliarde lei, in crestere cu aproape 127% fata de perioada similara a anului trecut (761,6 milioane lei). ”Profitul net consolidat de 1,725 miliarde lei, a fost mai…

