Adidas, mingea de 150 de euro cu care se va juca la Euro

Mai este doar o zi pana la inceperea Campionatului European, iar Adidas a facut publica mingea cu care se va juca turneul. Balonul prezinta un design colorat ce reflecta energia evenimentului, include tehnologie integrata VAR și costa o caruța de bani! Cei de la Adidas i-au dat și un nume sugestiv: FUSSBALLLIEBE, care se traduce […]