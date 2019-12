ADID Timiș vă invită să colectați selectiv și să reciclați! In multe gospodarii, se arunca zilnic o mulțime de deșeuri, statisticile aratand ca majoritatea lor ajung la gunoi și prea puține devin materie prima pentru alte produse. Mai exact, in Romania se recicleaza doar 13% din totalul deșeurilor municipale, deși s-ar putea colecta separat peste 50% din totalul deșeurilor. Ce putem face pentru a colecta separat? […] The post ADID Timiș va invita sa colectați selectiv și sa reciclați! appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera au depistat trei cetateni din Algeria, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia, ascunsi intr-un tren de marfa. ”In data de 07.12.2019, in jurul orei 11.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Stamora Moravita feroviar, judetul Timis,…

- In cursul zilei de ieri, 28 noiembrie 2019, conducerea CCIA Timiș a primit vizita de lucru a E.S. Domnul Slavisa CERANIC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Bosniei si Hertegovinei in Romania. Scopul principal al vizitei a fost analizarea perspectivelor de dezvoltare a relațiilor economice…

- Victimele incendiului din clubul Colectiv au fost comemorate și la Lugoj, la patru ani de la tragedie. Miercuri seara, pe faleza raului Timiș, intre Podul de Fier și Podul de Beton, au fost aprinse candele in memoria celor 64 de tineri care au pierit in urma incendiului de la Colectiv, din…

- Doua persoane care au incercat sa iasa ilegal din Romania, au fost prinse in Timiș, la granița dintre Romania și Serbia. Feriți de lumina, sambata seara, cei doi au incercat sa paraseasca țara pe la Jimbolia, insa nu i-au putut pacali pe polițiștii de frontiera. Persoanele au fost depistate in jurul…

- Cu toate ca Romania este acoperita de deșeuri și multe gropi de gunoi și-au depașit capacitatea, companiile de reciclare importa gunoi selectat din țari ca Marea Britanie, relateaza BBC, intr-un reportaj.

- Gratie unui proiect european orasul Recas din judetul Timis si localitatea Plandiste din Serbia beneficiaza de un nou sistem de iluminat super performant. Proiectul cu o valoare de aproape 1,4 milioane euro a durat 27 de luni. Noul sistem de iluminat cu leduri este nou atat in Europa cat si in Romania.…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza un eveniment premiera in istoria CCIAT și a sistemului cameral din Romania, derulat sub genericul: FORUM INTERNAȚIONAL DE AFACERI. Evenimentul va avea loc in data de 24 octombrie la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT. Evenimentul este organizat…

- Retim Ecologic Service și ADID Timiș deruleaza o noua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase in zona 0, care se va desfașoara in perioada 03 octombrie-29 noiembrie. In cadrul acestei campanii nu se colecteaza: deșeuri municipale, biodegradabile, vegetale, deșeuri periculoase,…