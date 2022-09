Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș și Retim Ecologic Service SA vor fi prezenți la FABRICultura, in Piața Traian din Timișoara, in perioada 1 – 2 octombrie 2022, intervalul orar 12:00 – 16:00. Reprezentanții celor doua instituții au pregatit o serie de activitați educative privind gestionarea corecta a deșeurilor, dedicate atat copiilor cat și adulților. […] Articolul ADID Timiș și Retim participa la evenimentul FABRICultura, in Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .