- RETIM și ADID Timiș organizeaza in perioada 02 – 31 mai 2022 o noua campanie de colectare gratuita a deșeurilor voluminoase din Zona 1 rural a judetului Timis. Sunt cuprinse localitațile Bucovaț, Parța, Variaș, Sanandrei, Sacalaz, Șandra, Iecea Mare, Mașloc, Pișchia, Fibiș, Carpiniș, Cenei, Checea,…

- Administrație Naționala de Meteorologie a emis vineri o avertizare cod galben de vant puternic pentru județele Caraș-Severin și Timiș. Potrivit meteorologilor, avertizarea vizeaza intreg județul Caraș-Severin și localitațile Jimbolia, Deta, Gataia, Ciacova, Peciu Nou, Jamu Mare, Denta, Cenei, Banloc,…

- Departamentul pentru Situații de Urgența din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a emis o informare de vremerea rea, in speța de cod galben de inundații. Sunt vizate județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Nasaud, Caraș-Severin, Cluj, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Satu Mare, Timiș. „Scurgeri…

- Groapa de gunoi imensa descoperita pe un teren, intre Checea și Cenei, județul Timiș. Gunoiul a fost observat de inspectorii Asociației Naționale de Combatere a Braconajului și Poluarii. Aceștia monitorizau un canal de irigații cand au facut descoperirea.

- Primaria Timioara este intrebata de prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, cați bani cere, de fapt pentru a fi acordați de guvern pentru ajutorul la plata combustibilului pentru Colterm. Oficialul subliniaza ca a primit cereri de 131 de milioane de lei, dar ca vede și tot felul de alte asemenea alte cereri…

- Politistii de frontiera din de la Cruceni au depistat, in urma unei actiuni pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale, 12 migranți din India si Pakistan, care au trecut ilegal frontiera din Serbia in Romania. In data de 14 februarie, in jurul orei 00.10, politistii de frontiera din cadrul…