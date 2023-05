Stiri pe aceeasi tema

- ADID Timiș anunța programul de spalare al pubelelor pentru deșeuri reziduale, activitate realizata de operatorul de salubrizare RETIM Ecologic Service SA. In perioada 29 mai – 03 iunie 2023, se spala pubele din urmatoarele localitați: Zona 0 Ghizela Luni – UAT Cheveresu Mare, sat Dragșina; UAT Sacoșu…

- Dupa cum atenționeaza din start numele generic, deșeurile periculoase din menajer sunt extrem de nocive pentru natura și oameni! Acestea trebuie manipulate cu foarte mare atenție și depozitate in condiții speciale. Va puteți debarasa legal și gratuit de ele in cadrul unei noi campanii trimestriale…

- Anul școlar 2022-2023 este primul an in care se desfașoara programul „Saptamana Verde” la nivelul unitaților de invațamant preuniversitar in Romania. Programul „Saptamana Verde” are drept scop contribuirea la prevenirea schimbarilor climatice și implicarea și crearea unor comportamente responsabile…

- ADID Timiș impreuna cu RETIM organizeaza o noua campanie trimestriala prin care sunt colectate deșeurile voluminoase. Nu ratați ocazia sa le predați legal și gratuit la containerul RETIM! Compania RETIM impreuna cu ADID Timiș organizeaza in perioada 03 aprilie – 31 mai 2023 o campanie de colectare…