ADID organizează o acțiune de Ziua națională a curățeniei Sambata, 18 septembrie, intre orele 10:00 și 13:00, timișorenii sunt chemați la curațenie in cartiere. „Schimbarea incepe cu noi! Doar prin implicare putem sa dezvoltam și sa consolidam comportamente responsabile și prietenoase cu mediul, conștientizarea importanței și necesitații colectarii separate, cat și a evitarii abandonului deșeurilor, astfel protejand natura. Va invitam sa participați, alaturi […] Articolul ADID organizeaza o acțiune de Ziua naționala a curațeniei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

